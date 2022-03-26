بايدن يدعو العالم إلى الاستعداد لـ«معركة طويلة» جراء الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من «معركة عظيمة من أجل الحرية»، داعيًا العالم إلى الاستعداد «لمعركة طويلة».

وقال بايدن، من القصر الرئاسي في العاصمة البولندية وارسو، إن روسيا «خنقت الديمقراطية وسعت للقيام بذلك أيضًا في أماكن أخرى». وأضاف، متوجهًا للأوكرانيين: «نحن إلى جانبكم. نقطة على السطر»، وفق «فرانس برس».

فشل استراتيجي» لروسيا

ووصف جو بايدن، السبت، النزاع في أوكرانيا بأنه «فشل استراتيجي» لروسيا، مؤكدًا أن الشعب الروسي «ليس عدونا».

وقال بايدن، من القلعة الملكية في العاصمة البولندية وارسو، «لا شك في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا». وأضاف، متوجهًا إلى الشعب الروسي: «أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون بقتل أطفال وأجداد أبرياء أو أنكم تقبلون بقصف روسي لمستشفيات ومدارس ومستشفيات توليد».

فلاديمير بوتين «جزار»

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«جزار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت. وردًّا على سؤال حول رأيه «بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس»، قال بايدن: «إنه جزار».

والتقى بايدن، السبت، في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، غداة إعلان الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وشارك بايدن في لقاء غير رسمي مع وزيري الخارجية الأوكراني والدفاع الأوكرانيين، دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، ووزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

القوات الروسية تركيز الجهود على «تحرير دونباس»

وأحدثت قيادة القوات الروسية مفاجأة، إذ أعلنت الجمعة «تركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس»، ما يتباين مع تأكيدات موسكو حتى الآن أن هجومها يهدف إلى «نزع السلاح واجتثاث النازية» في أوكرانيا ككل وليس فقط في المنطقة التي تضم «الجمهوريتين» الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، السبت، أن روسيا لا تخطط لاستدعاء جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مستنكرًا «الدعوات المزيفة» التي يتلقاها الروس، التي تنسب الدولة مصدرها للاستخبارات الأوكرانية.

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من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر سياسي في الدوحة.

وطالب الرئيس الأوكراني قطر بزيادة إنتاج مواردها من الطاقة، خصوصًا الغاز للتعويض عن إمدادات الطاقة الروسية والتصدي للتهديدات الروسية باستخدام الطاقة «لابتزاز العالم».

البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وقال بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريتكم وحريتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا. وأمام لاجئين أوكرانيين في وارسو، وصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «جزار، نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس».

وميدانيًّا، أكدت رئاسة أركان الجيش الأوكراني في بيانها الأخير، فجر السبت، «إلحاق خسائر جسيمة بالمحتل الروسي» في منطقة دونيتسك ولوغانسك، أكبر مدينتين في دونباس، حيث أعلنت موسكو تركيز هجومها من الآن فصاعدًا. وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية إسقاط ثلاث طائرات وتدمير ثماني دبابات ومقتل نح170 جنديًّا من الجانب الروسي.