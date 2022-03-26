روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت روسيا أذربيجان السبت بانتهاك وقف إطلاق النار الذي وقع مع أرمينيا بعد الحرب في اقليم ناغورني قره باغ العام 2020، وذلك عبر إدخالها قوات إلى المنطقة التي تسيطر عليها قوات حفظ السلام الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «بين 24 و25 مارس، انتهكت القوات المسلحة لأذربيجان الاتفاق الثلاثي بين قادة روسيا واذربيجان وأرمينيا عبر دخولها المنطقة التي تقع ضمن مسؤولية الكتيبة الروسية لحفظ السلام في ناغورني قره باغ»، وفق «فرانس برس».

فرض حالة الطوارئ في الإقليم

من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في قره باغ فرض حالة الطوارئ في الإقليم. وبدورها، أبلغت وزارة الدفاع الأرمينية الملحقين العسكريين في السفارات الأجنبية بالانتهاك الجسيم للقوات المسلحة الأذرية لبنود البيان الثلاثي المؤرخ في نوفمبر 2020 بشأن قره باغ.

وجاء في بيان الوزارة: «أبلغ رئيس إدارة السياسة الدفاعية والتعاون الدولي بوزارة الدفاع الأرمينية، ليفون أيفازيان، الملحقين العسكريين بالسفارات الأجنبية في أرمينيا بالوضع في إقليم قره باغ، وقدم معلومات تفصيلية بشأن الاستفزاز الذي قامت به القوات الأذرية في الاتجاه الشرقي بقره باغ».

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وأضاف: «تصرفات القوات المسلحة الأذرية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون». وأشارت، أمس الجمعة، إلى أن القوات الأذرية قتلت اثنين من المقاتلين الأرمن في قره باغ، متهمة باكو بخرق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الدفاع التابعة لسلطات قره باغ، أن «قوات العدو قتلت جنديين في جيش الدفاع بعدما أطلقت النار بأسلحة ومسيرات قتالية». وتابعت: «الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة»، معربة عن أملها أن «تتمكن قوات حفظ السلام الروسية من إيجاد حل لهذه المسألة».

تفاقم التوتر العسكري في قره باغ

بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الأرمينية بيانًا على خلفية تفاقم التوتر العسكري في قره باغ وسط تقارير عن توغل قوات أذرية عبر خط التماس بين طرفي النزاع في الإقليم في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية جاء فيه: «نعتقد أن توغل القوات الأذرية إلى منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية يتطلب إجراء تحقيق في تصرفات عناصر قوات حفظ السلام، وكذلك صياغة ونشر مطالبة واضحة بإرجاع القوات الأذرية إلى مواقعها».

وختم البيان بالقول: «ننتظر من القوات الروسية خطوات ملموسة ومرئية إلى تسوية الوضع من أجل منع سقوط ضحايا جديدة وأعمال قتالية».

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الأذرية أرمينيا بـ«تضليل المجتمع الدولي» في ما يتعلق بالأوضاع في قره باغ. وأشارت إلى أن «أرمينيا تنشر معلومات مضللة، وأن قوات أذربيجان كانت تجري أعمالًا ترمي إلى تحديد مواقعها الميدانية».