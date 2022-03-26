بكين: مقتل جميع ركاب طائرة «شرق الصين» وعددهم 132 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بكين مقتل جميع ركاب طائرة «شرق الصين» البالغ عددهم 132 شخصًا، التي تحطمت الإثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفاد تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي الصيني السبت.

وقالت القناة، نقلًا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ، «قُتل جميع الركاب، وعددهم 132، وأفراد الطاقم التسعة للرحلة إم يو5735 لشركة طيران شرق الصين على متن الطائرة في 21 مارس»، بحسب «فرانس برس».

وانتظرت عشرات العائلات منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثًا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة.

مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم التسعة للرحلة

وقال نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني، هو تشنجيانغ، خلال مؤتمر صحفي: «قُتل جميع الركاب وعددهم 132 وأفراد الطاقم التسعة للرحلة إم يو5735 لشركة طيران شرق الصين على متن الطائرة في 21 مارس». وأوضح: «تم تحديد هوية 120 ضحية من خلال التعرف إلى حمضهم النووي».

- تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)

- العثور على أحد الصندوقين الأسودين من طائرة «شرق الصين» المنكوبة

وعثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة. ويُعد تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين، حيث يعتبر الخبراء عمومًا أن السلامة الجوية جيدة جدًّا. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الإثنين، إلى «تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن» وأوفد إلى المكان فريقًا حكوميًّا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.