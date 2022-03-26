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بايدن يصف بوتين بـ«جزار» أثناء لقائه لاجئين أوكرانيين في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 06:13 مساء
بايدن يصف بوتين بـ«جزار» أثناء لقائه لاجئين أوكرانيين في بولندا
الرئيس الأميركي يضمّ إحدى العاملات في المجال الإنساني خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في بولندا. (الإنترنت)
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«جزار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت.

وردًّا على سؤال حول رأيه «بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس»، قال بايدن: «إنه جزار»، بحسب «فرانس برس».

والتقى بايدن، السبت، في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، غداة إعلان الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وشارك بايدن في لقاء غير رسمي مع وزيري الخارجية  الأوكراني والدفاع الأوكرانيين، دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، ووزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن. 

 القوات الروسية تركيز الجهود على «تحرير دونباس»
وأحدثت قيادة القوات الروسية مفاجأة، إذ أعلنت الجمعة «تركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس»، ما يتباين مع تأكيدات موسكو حتى الآن أن هجومها يهدف إلى «نزع السلاح واجتثاث النازية» في أوكرانيا ككل وليس فقط في المنطقة التي تضم «الجمهوريتين» الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، السبت، أن روسيا لا تخطط لاستدعاء جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مستنكرًا «الدعوات المزيفة» التي يتلقاها الروس، التي تنسب الدولة مصدرها للاستخبارات الأوكرانية. 

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من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر سياسي في الدوحة.

وطالب الرئيس الأوكراني قطر بزيادة إنتاج مواردها من الطاقة، خصوصًا الغاز للتعويض عن إمدادات الطاقة الروسية والتصدي للتهديدات الروسية باستخدام الطاقة «لابتزاز العالم».

البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وقال بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريتكم وحريتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا. وأمام لاجئين أوكرانيين في وارسو، وصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «جزار، نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس».

وميدانيًّا، أكدت رئاسة أركان الجيش الأوكراني في بيانها الأخير، فجر السبت، «إلحاق خسائر جسيمة بالمحتل الروسي» في منطقة دونيتسك ولوغانسك، أكبر مدينتين في دونباس، حيث أعلنت موسكو تركيز هجومها من الآن فصاعدًا. وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية إسقاط ثلاث طائرات وتدمير ثماني دبابات ومقتل نح170 جنديًّا من الجانب الروسي.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بمعركة للسيطرة على قريتي نوفوباخموتيفكا ونوفوميخايليفكا قرب دونيتسك. كما ذكرت الوزارة أن صواريخ من طراز «كاليبر» دمرت مستودع أسلحة وذخائر في منطقة جيتومير قرب قرية فيليكي كوروفينتسي إلى غرب كييف في 25 مارس، كما أُصيب مستودع وقود قرب مدينة ميكولاييف (جنوب) بحسب المصدر ذاته.

وينبغي مقاربة هذه الأرقام بحذر في ظل حرب المعلومات الشديدة الجارية بين الطرفين، وسط صعوبات كبرى في التثبت مما يجري على الأرض من مصدر مستقل، بعد أكثر من شهر على بدء الغزو الروسي.

مصير الجنرالات الروس 
ويخيم غموض على مصير الجنرالات الروس الذين قتلوا في أوكرانيا، وعددهم سبعة بحسب كييف، وآخرهم الجنرال ياكوف ريزانتسيف وفق مسؤولين غربيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، فيما أقرت موسكو بمقتل جنرال واحد.

كما ذكرت المصادر أن جنرالًا آخر هو فلاديسلاف يرشوف أُقيل من مهامه بقرار من الكرملين بسبب الخسائر الفادحة في صفوف القوات الروسية، في وقت تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن «حملة تطهير» على ارتباط بالخسائر الروسية. لكن هذه المسألة أيضًا تبقى غامضة.

وفي هذا السياق، ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لأول مرة منذ أسبوعين، في مشاهد تم بثها السبت في روسيا، بعدما أثار غيابه تساؤلات، عمل الكرملين على تبديدها. كما نفت موسكو تكهنات حول وضعه الصحي.

وأعلنت وزارة الدفاع، السبت، أن المعلومات عن «تعرض سيرغي شويغو لنوبة قلبية اضطرته إلى عدم الظهور علنًا خاطئة تمامًا». وخارج منطقة دونباس، يتواصل الهجوم الروسي.

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