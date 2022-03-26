زعيم كوريا الشمالية يختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الجمعة، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف شخصيّاً، الخميس، على اختبار «نوع جديد» من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لضمان أن بيونغ يانغ جاهزة «لمواجهة طويلة الأمد» مع الولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس «صاروخاً بالستيّاً عابراً للقارات»، في أول تجربة من نوعها منذ العام 2017 يجريها البلد المسلح نوويّاً. وهبط الصاروخ البالستي الذي أُطلق عليه «هواسونغ-17»، والقادر على إصابة أي جزء من الأراضي الأميركية، في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، وفق «فرانس برس».

اختبار للـ«الصاروخ الوحشي»

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: «ارتفع الصاروخ الذي أُطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى أقصى مداه البالغ 6248 كيلومتراً وحلق مسافة 1090 كيلومتراً لمدة أربع دقائق و52 ثانية، قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقاً في المياه المفتوحة لبحر الشرق الكوري»، الاسم الذي تطلقه بيونغ يانغ على بحر اليابان.

وتظهر صور التقطتها وسائل الإعلام الحكومية الزعيم الكوري الشمالي مرتديّاً سترته الجلدية السوداء المعتادة وواضعاً نظارتين شمسيتين، يمشي على مدرج المطار أمام صاروخ ضخم. وفي صور أخرى، يبدو وهو يصفق ويحتفل بعملية الإطلاق برفقة عسكريين رفيعي المستوى بالزي الرسمي.

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وقال كيم جونغ أون وفقاً للوكالة إن الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات سيجعل «العالم بأسره (...) يدرك قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية»، مضيفاً أن البلاد «مستعدة الآن لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأميركيين».

و«هواسونغ-17» صاروخ بالستي ضخم تطلق عليه تسمية «الصاروخ الوحشي» وكُشف للمرة الأولى في أكتوبر العام 2020، لكن لم يسبق أن تم اختباره بنجاح في السابق، فيما تسببت عملية إطلاقه بمزيد العقوبات الأميركية.

تنديد بالـ«الانتهاك الصارخ» لالتزامات كوريا الشمالية

ونددت مجموعة الدول السبع بالعملية الكورية الشمالية الجمعة، واصفةً إياها بـ«الانتهاك الصارخ» لالتزامات كوريا الشمالية تجاه الأمم المتحدة. وأعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، الجمعة، أن كوريا الشمالية ربما «تخبئ المزيد».

وقال ساليفان للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية «إيرفورس وان»، «نرى هذا كجزء من نهج إجراء تجارب واستفزازات من جانب كوريا الشمالية ... من المرجح أنها تخبئ المزيد».

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إين، في بيان، إن عملية الإطلاق تشكل «خرقاً لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم كيم جونغ أون المجتمع الدولي العام 2017».

خطر تصعيد بعد رد كوريا الجنوبية

ومساء الخميس، تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى نظيره الكوري الجنوبي تشونغ إيوي يونغ، وأكد أن عملية الإطلاق هذه «تبين التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية على الدول المجاورة وعلى كل المجتمع الدولي»، وفق الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس.

وردّاً على التجربة الكورية الشمالية، أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن قواتها أطلقت «صواريخ من البر والبحر والجو» في بحر اليابان. ودانت الأمم المتحدة، الخميس، «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستيّاً عابراً للقارات، ودعت بيونغ يانغ إلى وقف أي عمل يعتبر «غير مجدٍ» ويؤجج «التوترات» في آسيا.

وقال ستيفان دوغاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن «إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على أخطار تؤدي الى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة. ويحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، كوريا الشمالية على عدم اتخاذ مزيد التدابير التي قد تأتي بنتائج عكسية».

«استجابة موحدة من المجتمع الدولي».

وأعلن وزراء خارجية االدول السبع، الجمعة، إلى جانب أعلى ممثل للاتحاد الأوروبي «تهدد هذه الأفعال الطائشة السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتشكل خطراً على الطيران المدني الدولي والملاحة البحرية في المنطقة وتتطلب استجابة موحدة من المجتمع الدولي».

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات دولية بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي، إلا أنها تواصل رغم ذلك تحديث قدراتها العسكرية. وبدأت في يناير التلميح لإمكان تخليها عن الوقف الذاتي للتجارب، وأجرت هذا العام عدداً قياسيّاً من اختبارات الأسلحة، بما فيها صواريخ فرط صوتية وصواريخ بالستية متوسطة المدى.

لكن التجارب لم تكن تشمل حتى الآن صواريخ عابرة للقارات، حتى لو أن واشنطن وسول تشتبهان في أن النظام الكوري الشمالي اختبر أنظمة صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال تجاربه السابقة.

ونفذت بيونغ يانغ ثلاث عمليات إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات في العام 2017. وكان الصاروخ «هواسونغ-15» الذي اختبر وقتها، قادراً على الوصول إلى الولايات المتحدة.

فشل بسبب انفجار مقذوفة في سماء بيونغ يانغ

وبحسب سول، فشلت تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية في 16 مارس، بعدما انفجرت المقذوفة في سماء بيونغ يانغ بعد وقت قصير من إطلاقها. والتزم النظام وقتها الصمت حيال ذلك الحادث.

وكان المحللون يتوقعون أن تغتنم بيونغ يانغ التاريخ الأهم في تقويمها السياسي، وهو 15 أبريل، لاختبار أسلحة شديدة الأهمية. ويوافق هذا التاريخ الذكرى العاشرة بعد المئة لميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وأعلن كيم جونغ أون العام الماضي أن تحسين القدرات العسكرية للبلاد يمثل أولوية للنظام. ومن بين الأولويات، تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية عدة يتبع كل منها مساراً مستقلاً، ويصعب اعتراضها بواسطة الأنظمة المضادة للصواريخ.