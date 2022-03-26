Atwasat

زعيم كوريا الشمالية يختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 05:18 مساء
زعيم كوريا الشمالية يختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات (فيديو وصور)
الزعيم الكوري الشمالي ينظر إلى ساعته ويعطي إشارة الإطلاق. (وكالة أنباء كوريا الشمالية)
alwasat radio

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الجمعة، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف شخصيّاً، الخميس، على اختبار «نوع جديد» من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لضمان أن بيونغ يانغ جاهزة «لمواجهة طويلة الأمد» مع الولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس «صاروخاً بالستيّاً عابراً للقارات»، في أول تجربة من نوعها منذ العام 2017 يجريها البلد المسلح نوويّاً. وهبط الصاروخ البالستي الذي أُطلق عليه «هواسونغ-17»، والقادر على إصابة أي جزء من الأراضي الأميركية، في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، وفق «فرانس برس».

اختبار  للـ«الصاروخ الوحشي»
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: «ارتفع الصاروخ الذي أُطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى أقصى مداه البالغ 6248 كيلومتراً وحلق مسافة 1090 كيلومتراً لمدة أربع دقائق و52 ثانية، قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقاً في المياه المفتوحة لبحر الشرق الكوري»، الاسم الذي تطلقه بيونغ يانغ على بحر اليابان.

وتظهر صور التقطتها وسائل الإعلام الحكومية الزعيم الكوري الشمالي مرتديّاً سترته الجلدية السوداء المعتادة وواضعاً نظارتين شمسيتين، يمشي على مدرج المطار أمام صاروخ ضخم. وفي صور أخرى، يبدو وهو يصفق ويحتفل بعملية الإطلاق برفقة عسكريين رفيعي المستوى بالزي الرسمي.

- سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
-  الأمم المتحدة تدعو كوريا الشمالية لتجنب تأجيج التوترات في آسيا

وقال كيم جونغ أون وفقاً للوكالة إن الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات سيجعل «العالم بأسره (...) يدرك قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية»، مضيفاً أن البلاد «مستعدة الآن لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأميركيين».

و«هواسونغ-17» صاروخ بالستي ضخم تطلق عليه تسمية «الصاروخ الوحشي» وكُشف للمرة الأولى في أكتوبر العام 2020، لكن لم يسبق أن تم اختباره بنجاح في السابق، فيما تسببت عملية إطلاقه بمزيد العقوبات الأميركية.

تنديد بالـ«الانتهاك الصارخ» لالتزامات كوريا الشمالية 
ونددت مجموعة الدول السبع بالعملية الكورية الشمالية الجمعة، واصفةً إياها بـ«الانتهاك الصارخ» لالتزامات كوريا الشمالية تجاه الأمم المتحدة. وأعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، الجمعة، أن كوريا الشمالية ربما «تخبئ المزيد».

وقال ساليفان للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية «إيرفورس وان»، «نرى هذا كجزء من نهج إجراء تجارب واستفزازات من جانب كوريا الشمالية ... من المرجح أنها تخبئ المزيد».

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إين، في بيان، إن عملية الإطلاق تشكل «خرقاً لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم كيم جونغ أون المجتمع الدولي العام 2017».

خطر تصعيد بعد رد كوريا الجنوبية
ومساء الخميس، تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى نظيره الكوري الجنوبي تشونغ إيوي يونغ، وأكد أن عملية الإطلاق هذه «تبين التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية على الدول المجاورة وعلى كل المجتمع الدولي»، وفق الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس.

وردّاً على التجربة الكورية الشمالية، أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن قواتها أطلقت «صواريخ من البر والبحر والجو» في بحر اليابان. ودانت الأمم المتحدة، الخميس، «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستيّاً عابراً للقارات، ودعت بيونغ يانغ إلى وقف أي عمل يعتبر «غير مجدٍ» ويؤجج «التوترات» في آسيا.

وقال ستيفان دوغاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن «إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على أخطار تؤدي الى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة. ويحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، كوريا الشمالية على عدم اتخاذ مزيد التدابير التي قد تأتي بنتائج عكسية».

 «استجابة موحدة من المجتمع الدولي».
وأعلن وزراء خارجية االدول السبع، الجمعة، إلى جانب أعلى ممثل للاتحاد الأوروبي «تهدد هذه الأفعال الطائشة السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتشكل خطراً على الطيران المدني الدولي والملاحة البحرية في المنطقة وتتطلب استجابة موحدة من المجتمع الدولي».

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات دولية بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي، إلا أنها تواصل رغم ذلك تحديث قدراتها العسكرية. وبدأت في يناير التلميح لإمكان تخليها عن الوقف الذاتي للتجارب، وأجرت هذا العام عدداً قياسيّاً من اختبارات الأسلحة، بما فيها صواريخ فرط صوتية وصواريخ بالستية متوسطة المدى.

لكن التجارب لم تكن تشمل حتى الآن صواريخ عابرة للقارات، حتى لو أن واشنطن وسول تشتبهان في أن النظام الكوري الشمالي اختبر أنظمة صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال تجاربه السابقة.

ونفذت بيونغ يانغ ثلاث عمليات إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات في العام 2017. وكان الصاروخ «هواسونغ-15» الذي اختبر وقتها، قادراً على الوصول إلى الولايات المتحدة.

فشل بسبب انفجار مقذوفة في سماء بيونغ يانغ 
وبحسب سول، فشلت تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية في 16 مارس، بعدما انفجرت المقذوفة في سماء بيونغ يانغ بعد وقت قصير من إطلاقها. والتزم النظام وقتها الصمت حيال ذلك الحادث.

وكان  المحللون يتوقعون أن تغتنم بيونغ يانغ التاريخ الأهم في تقويمها السياسي، وهو 15 أبريل، لاختبار أسلحة شديدة الأهمية. ويوافق هذا التاريخ الذكرى العاشرة بعد المئة لميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وأعلن كيم جونغ أون العام الماضي أن تحسين القدرات العسكرية للبلاد يمثل أولوية للنظام. ومن بين الأولويات، تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية عدة يتبع كل منها مساراً مستقلاً، ويصعب اعتراضها بواسطة الأنظمة المضادة للصواريخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما

كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيلينسكي: تلويح روسيا بالسلاح النووي يشجع على حيازته
زيلينسكي: تلويح روسيا بالسلاح النووي يشجع على حيازته
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
الرئيس الأميركي سيلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في «وارسو»
الرئيس الأميركي سيلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في ...
أوكرانيا: بلدية كييف تعلن حظر تجول مجددا من مساء السبت إلى صباح الإثنين
أوكرانيا: بلدية كييف تعلن حظر تجول مجددا من مساء السبت إلى صباح ...
أفغانستان.. تظاهرة في كابل احتجاجا على إغلاق الثانويات للفتيات
أفغانستان.. تظاهرة في كابل احتجاجا على إغلاق الثانويات للفتيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
زيلينسكي: الأوكرانيون يتعرضون لإبادة (فيديو)
زيلينسكي: الأوكرانيون يتعرضون لإبادة (فيديو)...
المزيد
زعيم كوريا الشمالية يختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات (فيديو وصور)
زعيم كوريا الشمالية يختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية ......
شنغهاي تسجل ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد» وتستبعد فرض تدابير إغلاق
شنغهاي تسجل ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد» وتستبعد فرض ......
بايدن: واشنطن ملتزمة تماما ببند الدفاع المشترك في معاهدة الحلف الأطلسي
بايدن: واشنطن ملتزمة تماما ببند الدفاع المشترك في معاهدة ......
أفغانستان.. تظاهرة في كابل احتجاجا على إغلاق الثانويات للفتيات
أفغانستان.. تظاهرة في كابل احتجاجا على إغلاق الثانويات ......
أوكرانيا: بلدية كييف تعلن حظر تجول مجددا من مساء السبت إلى صباح الإثنين
أوكرانيا: بلدية كييف تعلن حظر تجول مجددا من مساء السبت إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط