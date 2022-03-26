بايدن: واشنطن ملتزمة تماما ببند الدفاع المشترك في معاهدة الحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره البولندي أندري دودا، خلال زيارة إلى وارسو السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وقال بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

زيارة بايدن لبولندا

وشارك الرئيس الأميركي، صباح السبت، في وارسو في لقاء بين وزير الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا «هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أوليسكي ريزنيكوف».

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ووصل بايدن، الجمعة، إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا والتي تبعد قرابة 100 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

وأعلن بايدن، الخميس، تأييده استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، لكنه أقر بأن هذا القرار مرتبط بأعضاء هذه المجموعة الدولية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إثر قمة لحلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع: «أثرت هذه المسألة اليوم، لكن القرار يعود إلى مجموعة العشرين. وإذا لم توافق إندونيسيا (رئيسة المجموعة) ودول أخرى، علينا أن نطلب تمكين أوكرانيا من حضور اجتماعات المجموعة»، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».