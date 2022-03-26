زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر في الدوحة، السبت، قطر بزيادة إنتاج مواردها من الطاقة وخصوصًا الغاز للتعويض عن موارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية وغيرها.

وقال في كلمة بُثت على شاشة أمام مسؤولين خليجيين ودوليين «مستقبل أوروبا يعتمد على جهودكم. هذا يعتمد على إنتاجكم وأنا أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من أن الجميع في روسيا يفهمون أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال في الكلمة «يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية»، في إشارة إلى روسيا، مضيفًا «الخلاصة هي أن كل طرف سيحتاج إلى أسلحة نووية لحماية نفسه من الغزو».

ويوم الجمعة، أعلن الجيش الأوكراني استهداف صواريخ روسية بعيدة المدى مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، اليوم الجمعة، متسببة بـ«خسائر جسيمة». وقالت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق «تلغرام» إن «الروس أطلقوا ستة صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها، وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثًا خسائر جسيمة»، حسب وكالة «فرانس برس».