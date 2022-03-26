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زيلينسكي: تلويح روسيا بالسلاح النووي يشجع على حيازته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 10:27 صباحا
زيلينسكي: تلويح روسيا بالسلاح النووي يشجع على حيازته
الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال مقطع فيديو نشره يوم 26 فبراير 2022. (حساب زيلينسكي على موقع تويتر)
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اعتبر الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بُث في اليوم الأول من مؤتمر سياسي في الدوحة، اليوم السبت، أن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وقال في الكلمة التي بُثت على شاشة كبيرة أمام مسؤولين سياسيين خليجيين ودوليين حسبما ورد في ترجمة للإنجليزية «يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية»، مضيفًا «الخلاصة هي أن كل طرف سيحتاج إلى أسلحة نووية لحماية نفسه من الغزو»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم الجمعة، أعلن الجيش الأوكراني استهداف صواريخ روسية بعيدة المدى مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، اليوم الجمعة، متسببة بـ«خسائر جسيمة». وقالت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق «تلغرام» إن «الروس أطلقوا ستة صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها، وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثًا خسائر جسيمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنه سيركز من الآن فصاعدًا على «تحرير» شرق أوكرانيا، مؤكدًا أنه حقق الأهداف الأولية للعملية العسكرية التي ينفذها منذ 24 فبراير، وفقًا لوكالة «فرانس برس». وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي «لقد تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس، في شرق أوكرانيا».

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