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الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة لمساعدة الدول المعرضة لأزمات غذائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 10:44 مساء
الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة لمساعدة الدول المعرضة لأزمات غذائية
قمح، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الجمعة، إطلاق مبادرة للتخفيف من تداعيات الأزمات الغذائية التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا على الدول الأكثر تضررا.

وبرنامج «فارم» المستلهم من منصة كوفاكس الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، يهدف خصوصا الى تأمين مزيد من الشفافية حول الاحتياطات العالمية، وضمان إمداد الدول الأكثر تعرضا للخطر بما تحتاج إليه وتشجيع الإنتاج في المناطق الضعيفة، حسب وكالة «فرانس برس».

المبادرة المستلهمة من منصة كوفاكس الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد، غايتها الحد من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما وأن البلدان مصدران رئيسيان للحبوب، ومن المرجح أن يؤدي النزاع إلى أزمات غذائية خطرة في إفريقيا وآسيا في غضون عام.

محاربة المضاربة والتخزين لكبح ارتفاع الأسعار
يعتزم الأوروبيون أن يحاربوا عبر «فارم» المضاربة في الأسواق الدولية في خضم ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ظل الغموض المحيط بالمخزونات العالمية التي من شأن تحريرها أن يجعل من الممكن تلبية الاحتياجات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «قررنا التحرك بمحاولة إزالة جميع الحواجز التي تعطل السوق، فهناك دول لم تعد تحترم قواعد حرية حركة البضائع، كما حدث خلال الأزمة الصحية».

وأضاف «الصين مثلا تخزن الكثير من الحبوب» في ظل المخاوف بشأن تأثير الحرب، وهو إجراء «يؤدي إلى نتائج عكسية تماما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار»، ما يمنع الدول الأكثر فقرا من الحصول على الإمدادات.

يرغب الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع واشنطن، في إقرار التزام متعدد الأطراف ضد القيود المفروضة على تصدير المواد الخام الزراعية. علاوة على ذلك، سيدعم الأوروبيون مشاريع تنمية في البلدان الأكثر عرضة للتهديد بهدف زيادة الإنتاج المحلي، و«إعادة إطلاق مشاريع لإعادة التشجير وإنتاج البروتينات النباتية في إفريقيا بدعم مالي كبير»، وفق الرئيس الفرنسي.

احتمالات المجاعة وأعمال شغب في منطقة الشرق الأوسط
ولدى وصوله الخميس، دعا ماكرون موسكو إلى «التحلي بالمسؤولية» والسماح بالبذر في أوكرانيا، وإلا فإن الحرب ستتسبب في «مجاعة حتمية في غضون 12 إلى 18 شهرا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

يحتمل أن يسبب نقص الحبوب أعمال شغب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمثّل مصر وتركيا وبنغلاديش وحتى نيجيريا، وهي دول ذات كثافة سكانية عالية، المستوردين الرئيسيين للحبوب من روسيا وأوكرانيا.

تعتمد مصر ولبنان بنسبة 80 بالمئة على الحبوب الروسية والأوكرانية التي تشكل أيضا الجزء الأكبر من الإمدادات للعديد من البلدان الأخرى (كازاخستان، منغوليا، أرمينيا، الصومال، تركيا، وغيرها).

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