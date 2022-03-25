صواريخ روسية تستهدف مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني استهداف صواريخ روسية بعيدة المدى مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، اليوم الجمعة، متسببة بـ«خسائر جسيمة».

وقالت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق «تلغرام» إن «الروس أطلقوا ستة صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها، وأصاب البعض الآخر مبان عدة محدثا خسائر جسيمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنه سيركز من الآن فصاعدًا على «تحرير» شرق أوكرانيا، مؤكدًا أنه حقق الأهداف الأولية للعملية العسكرية التي ينفذها منذ 24 فبراير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي «لقد تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس، في شرق أوكرانيا»