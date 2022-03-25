فرانس برس: الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنه سيركز من الآن فصاعدًا على «تحرير» شرق أوكرانيا، مؤكدًا أنه حقق الأهداف الأولية للعملية العسكرية التي ينفذها منذ 24 فبراير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي «لقد تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس، في شرق أوكرانيا».

الجيش الروسي يقر بمقتل أكثر من 1350 من جنوده في أوكرانيا

وأقرّ الجيش الروسي، الجمعة، بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، متهمًا الدول الغربية باقتراف «خطأ» عند تسليمها أسلحة لكييف.

وقال رودسكوي خلال مؤتمر صحفي «خلال العملية العسكرية الخاصة، قُتل 1351 جنديًا وأصيب 3825 آخرون». واستقبلت روسيا 419.736 لاجئًا من أوكرانيا منذ بداية العملية، بحسب مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخايل ميزينتسيف.