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فرانس برس: إسرائيل تعلن عقد «قمة» دبلوماسية بمشاركة الإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 01:24 مساء
فرانس برس: إسرائيل تعلن عقد «قمة» دبلوماسية بمشاركة الإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة
وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد والرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني بحديقة البيت الأبيض. 15 سبتمبر 2020. (الوسط)
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أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنها ستستضيف لقاءً «تاريخيًا» يومي الأحد والإثنين يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بمناسبة زيارة الوزير أنطوني بلينكن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

 وقالت وزارة الخارجية بدولة الاحتلال الإسرائيلي في بيان «بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستُعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل، سيصل وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية».

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