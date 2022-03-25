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اليوم.. بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 08:30 صباحا
اليوم.. بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ الرئيس جو بايدن سيزور، الجمعة، مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنّ بايدن الذي سيصل إلى المدينة البولندية آتيا من بروكسل، المحطة الأولى في جولته الأوروبية، سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضا عسكريين أميركيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وسيتلقى بايدن بعد ذلك إحاطة حول «العمليات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في أوكرانيا والاستجابة للتدفق المتنامي للاجئين الفارين من الحرب التي اختارها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين»، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

كما سيتفقد الجنود الأميركيين المتمركزين في المنطقة من ضمن أكثر من مئة ألف عسكري أميركي ينتشرون حاليا في أوروبا. ويتوجه بعد ذلك إلى وارسو حيث يلقي خطابا «حول جهود العالم الحر الموحدة لدعم الشعب الأوكراني» و«محاسبة روسيا على حربها الوحشية»، وفق البيت الابيض.

ويقوم بايدن بجولته بعد ماراتون دبلوماسي استثنائي في بروكسل شارك خلاله في اجتماعات قمة للحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بهدف إبراز وحدة الصف الغربية في ردها على روسيا بعد شهر بالتمام على بدء غزو أوكرانيا.

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