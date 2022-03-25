6 دول غربية تناشد «طالبان» العودة إعادة فتح مدارس البنات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

ناشدت ست دول غربية، بينها الولايات المتحدة، في بيان مشترك الخميس، حركة طالبان العودة عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج بالإضافة إلى الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي في البيان المشترك إنهم يطالبون الحركة الإسلامية المتشددة بأن «تعود بصورة عاجلة» عن القرار الذي اتخذته الأربعاء، وأغلقت بموجبه المدارس الثانوية في وجه الفتيات الأفغانيات.

وحذرت الدول الموقعة على البيان من أن عدم التراجع عن هذا القرار سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن «تصبح عضواً محترماً في مجتمع الأمم».