بايدن: مستقبل الصين الاقتصادي مرتبط بعلاقاتها مع الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن «أمله» ألا تساعد الصين روسيا في التخفيف من تداعيات العقوبات الغربية، معتبرًا أن المستقبل الاقتصادي لبكين «مرتبط بالغرب أكثر» من ارتباطه بالجار الروسي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن في بروكسل: «أعتقد أن الصين تفهم أن مستقبلها الاقتصادي سيكون مرتبطًا أكثر بعلاقاتها مع الغرب وليس (بعلاقاتها) مع روسيا. ولدي أمل كبير أنها لن تقوم» بمساعدة موسكو للتخفيف من أثر العقوبات التي فرضت عليها بعد غزو أوكرانيا.

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