بايدن يرد على احتمالية استخدام روسيا أسلحة كيميائية

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن حلف شمال الأطلسي «سيرد» في حال استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة كيميائية في الحرب بأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن، إثر قمة للحلف ومجموعة السبع في بروكسل: «سنرد إذا تم استخدامها. وطبيعة الرد ستكون رهنًا بطبيعة هذا الاستخدام».

بايدن: بوتين كان يراهن على انقسام حلف شمال الأطلسي

وتابع بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كان يراهن على انقسام حلف شمال الأطلسي»، حين بدأ غزو أوكرانيا، لكن الحلف «موحد اليوم أكثر من أي وقت».

وقال بايدن إثر قمة لحلف الأطلسي ومجموعة السبع في بروكسل إن بوتين «لم يعتقد أننا سنتمكن من الحفاظ على هذه الوحدة. حلف شمال الأطلسي موحد اليوم أكثر من أي وقت مضى. لقد حصل بوتين تمامًا على عكس ما كان يريده حين اجتاح أوكرانيا».

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف بإقامة مختبرات في أوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان.