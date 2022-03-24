مجموعة السبع: سنبذل كل ما هو ممكن لمحاسبة بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الدول الاعضاء في مجموعة السبع، إنها لن تدخر أي جهد لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه، وبينهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، على خلفية غزو اوكرانيا.

وأوضحت هذه الدول في بيان مشترك، عقب اجتماع عقدته في بروكسل، اليوم الخميس: «لتحقيق هذا الهدف، سنواصل العمل معا ومع حلفائنا وشركائنا في العالم أجمع»، مضيفة أنه يجب على الشعب الروسي «أن يعلم اننا لا نكن له أي عداء»، حسب وكالة «فرانس برس»

كما أبدت دول المجموعة استعدادها لفرض عقوبات اضافية عند الضرورة على روسيا، محذرة من «أي تهديد باستخدامأاسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية»، مذكرة بالتزامات روسيا بموجب المعاهدات الدولية التي وقعتها «والتي تحمينا جميعا».