الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للحرب في أوكرانيا.. وزيلينسكي: الروس استخدموا قنابل فسفورية

القاهرة - بوابة الوسط

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة، اليوم الخميس بغالبية بلغت 140 صوتا، قرارا جديدا يطالب روسيا بان توقف فورا الحرب في اوكرانيا.

وبدأت الجمعية العامة بدأت اجتماعها أمس الأربعاء في مقر الامم المتحدة في نيويورك. وأيدت 140 دولة القرار في حين امتنعت 38 عن التصويت وعارضته خمس دول.

وفي الثاني من مارس الجاري، وفي تصويت اعتبر تاريخيا في الجمعية العامة، أيدت 141 دولة عضوا قرارا أول غير ملزم يطالب روسيا بان تكف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، وعارضت خمس دول القرار بينها روسيا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

وفي كلمة عبر الفيديو خاطب فيها قادة دول مجموعة السبع المجتمعين في بروكسل، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من «مخاطر حقيقية لاستخدام روسيا الواسع النطاق لأسلحة كيميائية على الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف لديها معلومات تفيد بأن القوات الروسية استخدمت قنابل فوسفورية ضد «أشخاص مسالمين».