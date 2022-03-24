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عقوبات أميركية على نواب روس وشركات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 05:41 مساء
عقوبات أميركية على نواب روس وشركات عسكرية
الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي. (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع ردًّا على غزوها أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي تشمل بشكل خاص تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبًا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من الشركات العامة الكبرى في قطاع الدفاع العسكري، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أشارت الرئاسية الأميركية إلى أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي، لتجنب أن تلتف موسكو بذلك على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن دول مجموعة السبع التي تعقد قمة استثنائية، اليوم الخميس في بروكسل، حول الحرب في أوكرانيا، متفقة على أن «المنظمات الدولية والهيئات المتعددة الأطراف يجب ألا تواصل أنشطتها في روسيا كما وكأن شيئًا لم يحصل».

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