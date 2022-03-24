أمين الـ«ناتو» بعد تمديد مهمتته: سنزود أوكرانيا بمعدات لحمايتها نوويًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس ان الحلف سيزود أوكرانيا بمعدات حماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، كما سيحمي قواته المنتشرة على الجهة الشرقية من البلاد، من هذه التهديدات.

وقال ستولتنبرغ، في ختام قمة استثنائية لقادة الحلف: «إن الحلفاء قلقون من احتمال استخدام مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا بعد الغزو الروسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، مدد قادة دول الحلف ولاية ستولتنبرغ عاما إضافيا، وهو ما اعتبره الأمين العام «قرار مشرف أن يجري التمديد حتى سبتمبر 2023».

وأشار ستولتنبرغ إلى أن «ناتو» يواجه «أكبر أزمة أمنية في الجيل الحالي، لكننا نقف متكاتفين للحفاظ على تحالفنا قويا وعلى سلامة شعبنا».