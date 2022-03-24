وصول 25 مهاجرا خلال الليل إلى لامبيدوزا الصقلية جنوب إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عملية رسو أخرى على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية جنوب البلاد، لمجموعة جديدة من المهاجرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن المصادر ذاتها أنه «بعد وصول 97 مهاجرًا، من بينهم 37 امرأة و9 قاصرين، أمس إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي من خلال ثلاث عمليات رسو مختلفة بعد اعتراضهم قبالة جزيرة لامبيوني وسواحل لامبيدوزا، تم تعقب 25 مهاجرًا آخرين في الليل قرب ساحل كالا كروتشي من قبل دورية لقوات الدرك (كارابينييري)، ومن بينهم 17 امرأة، اثنتان منهن حوامل».

وقالت المصادر الأمنية الإيطالية إن «القارب تُرك عائمًا في عرض البحر، بينما نقل جميع المهاجرين، وبعد إجراء فرز طبي أولي لهم، نقلوا إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي تستضيف حاليًا 124 شخصًا».

ولم تعلن السلطات الأمنية في جنوب إيطاليا عن هوية المهاجرين، وجهة انطلاقهم إلى أراضيها.