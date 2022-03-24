الولايات المتحدة تعلن اعتزامها استقبال 100 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سوف تستقبل ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا هربًا من الغزو الروسي، وتقدم مليار دولار بشكل مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من جراء الحرب.

وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعلن خططًا لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وسواهم ممن فروا من العدوان الروسي، من خلال مجموعة كاملة من المسارات القانونية، ومن بينها البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين، وذلك في وقت يحضر الرئيس جو بايدن اجتماعات قمة في بروكسل تتناول الحرب، وفق وكالة «فرانس برس».

ونوهت الرئاسة الأميركية إلى أن المليار دولار (910 ملايين يورو) من المساعدات الإضافية ستوفر الطعام والملجأ والمياه النظيفة واللوازم الطبية، وغير ذلك من أشكال المساعدة.