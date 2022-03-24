زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام «قنابل فسفورية».. ويطلب مساعدة «دون قيود» من «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، روسيا بأنها تستخدم «قنابل فوسفورية» في أوكرانيا، بعد شهر على بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال في مقطع فيديو نُشر على حسابه على «تلغرام» في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» في قمة استثنائية في بروكسل: «هذا الصباح (...) كان هناك قنابل فوسفورية. قُتل بالغون وقُتل أطفال مجدّدًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وطلب الرئيس الأوكراني من حلف شمال الأطلسي تزويد بلاده بـ«مساعدة عسكرية دون قيود» لكي تتمكّن من مواجهة الجيش الروسي الذي تصده أوكرانيا حاليًا «في ظروف غير متكافئة»، وفق تعبيره.

وقال زيلينسكي: «من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية دون قيود. مثلما روسيا تستخدم، دون قيود، كلّ ترسانتها ضدّنا».

حاكم منطقة لوغانسك: أربعة قتلى في قصف روسي بقنابل الفوسفور

وأعلن حاكم منطقة لوغانسك، الخميس مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم طفلان، وإصابة ستة بجروح جرّاء قصف روسي ليلي في شرق أوكرانيا.

وقال سيرغي غايداي: «للأسف، قد يكون عدد الضحايا أعلى بكثير»، متهمًا القوات الروسية باستخدام قنابل الفوسفور، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واتهم مسؤولون آخرون في المنطقة روسيا باستخدام هذه القنابل أيضًا في الأيام الأخيرة.