Atwasat

أميركا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 01:51 مساء
أميركا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي في إيجاز صحفي لها بالبيت الأبيض. 20 يناير 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

دانت الولايات المتحدة، الخميس «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات، ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل بيونغ يانغ مسؤولية خرق قرارات صادرة عن مجلس الأمن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن واشنطن «تدين بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاختبارها صاروخًا بالستيًا بعيد المدى».

واعتبرت ذلك «خرقًا فاضحًا لقرارات عدة من مجلس الأمن الدولي، ويزيد من التوترات بلا داعٍ، ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة».

سول ترد على إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.

وقال مون في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل «خرقًا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي»، وخرقًا أيضًا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق صواريخ عدة ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات سقط في بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان نقلته «فرانس برس»: «ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات، قامت جيوشنا بشكل مشترك بإطلاق صواريخ من البر والبحر والجو» في بحر اليابان اعتبارًا من الساعة 16:25 (07:25 ت غ).

إدانة يابانية لإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي
إلى ذلك، دان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ بالستي عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، معتبرًا أنه عمل «مشين» و«لا يغتفر».

ورأى كيشيدا أن كوريا الشمالية تهدد «سلامة وأمن اليابان، المنطقة، والمجتمع الدولي»، مشددًا على أن ذلك أمر «لا يمكن القبول به»، وفق ما صرّح من بروكسل حيث من المقرر أن يلتقي قادة مجموعة السبع في وقت لاحق، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)

المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)
تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة المقنعة»؟

%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة ...
احرقوا آبار البترول!

احرقوا آبار البترول!
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان تؤكد سقوط مقذوف كوري شمالي بمنطقتها الاقتصادية الخالصة
اليابان تؤكد سقوط مقذوف كوري شمالي بمنطقتها الاقتصادية الخالصة
أوكرانيا: أربعة قتلى في قصف روسي قرب لوغانسك
أوكرانيا: أربعة قتلى في قصف روسي قرب لوغانسك
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب
رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات
رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا ...
اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب روسيا
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب ......
موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران النووي
موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
المزيد
زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام «قنابل فسفورية».. ويطلب مساعدة «دون قيود» من «ناتو»
زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام «قنابل فسفورية».. ويطلب مساعدة ......
أميركا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
أميركا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا...
سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا...
اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا...
رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات
رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط