أميركا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الولايات المتحدة، الخميس «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات، ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل بيونغ يانغ مسؤولية خرق قرارات صادرة عن مجلس الأمن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن واشنطن «تدين بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاختبارها صاروخًا بالستيًا بعيد المدى».

واعتبرت ذلك «خرقًا فاضحًا لقرارات عدة من مجلس الأمن الدولي، ويزيد من التوترات بلا داعٍ، ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة».

سول ترد على إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.

وقال مون في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل «خرقًا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي»، وخرقًا أيضًا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق صواريخ عدة ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات سقط في بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان نقلته «فرانس برس»: «ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات، قامت جيوشنا بشكل مشترك بإطلاق صواريخ من البر والبحر والجو» في بحر اليابان اعتبارًا من الساعة 16:25 (07:25 ت غ).

إدانة يابانية لإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي

إلى ذلك، دان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ بالستي عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، معتبرًا أنه عمل «مشين» و«لا يغتفر».

ورأى كيشيدا أن كوريا الشمالية تهدد «سلامة وأمن اليابان، المنطقة، والمجتمع الدولي»، مشددًا على أن ذلك أمر «لا يمكن القبول به»، وفق ما صرّح من بروكسل حيث من المقرر أن يلتقي قادة مجموعة السبع في وقت لاحق، وفق وكالة «فرانس برس».