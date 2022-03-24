اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ بالستي عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، معتبرًا أنه عمل «مشين» و«لا يغتفر».

ورأى كيشيدا أن كوريا الشمالية تهدد «سلامة وأمن اليابان، المنطقة، والمجتمع الدولي»، مشددًا على أن ذلك أمر «لا يمكن القبول به»، وفق ما صرّح من بروكسل حيث من المقرر أن يلتقي قادة مجموعة السبع في وقت لاحق، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اليابان أن مقذوفًا كوريًا شماليًا يُرجّح أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بُعد نحو 150 كيلومترًا إلى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي: «تحليلنا الراهن يؤشر إلى أن صاروخًا بالستيًا حلّق مدة 71 دقيقة وسقط قرابة الساعة 15:44 (06:44 ت غ) في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، على مسافة نحو 150 كلم شرق شبه جزيرة هوكايدو أوشيما»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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ورجح الوزير الياباني أن يكون «صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات»؛ نظرًا إلى تحليقه على ارتفاع أكثر من ستة آلاف متر.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.

وقال مون في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل «خرقًا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي»، وخرقًا أيضًا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.