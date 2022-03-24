الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

نزح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا من منازلهم منذ بداية الهجوم الروسي على بلادهم في 24 فبراير، على أعلنت الأمم المتحدة، الخميس.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أدى شهر من الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 4.3 مليون طفل - أكثر من نصف أطفال البلد الذي يُقدّر عددهم بـ7.5 مليون طفل».

وأوضحت المنظمة الأممية أن 1.8 مليون طفل تهجّروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، و2.5 مليون طفل نزحوا داخل أوكرانيا.

«أسرع» عمليات نزوح الأطفال منذ الحرب العالمية الثانية

وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»، كاثرين راسل: «تسببت الحرب بإحدى أسرع عمليات نزوح الأطفال على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية»، وحذّرت من أن حدوث ذلك «قد يكون له تداعيات دائمة على الأجيال المقبلة».

وأضافت: «إن أمن الأطفال ورفاهيتهم وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية كلها مهددة من العنف المروع المستمر».

وأكّدت المنظمة الأممية مقتل 81 طفلا خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإصابة 108 بجروح، مشددة على أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.

من جهته، تحققت منظمة الصحة العالمية من 64 هجومًا على مراكز الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف منذ بداية الحرب. أما وزارة التعليم في أوكرانيا فأفادت بتسجيل أضرار في أكثر من 500 مدرسة ومنشآت تعليمية أخرى، بحسب «اليونيسيف».