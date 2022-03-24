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اليابان تؤكد سقوط مقذوف كوري شمالي بمنطقتها الاقتصادية الخالصة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 10:34 صباحا
اليابان تؤكد سقوط مقذوف كوري شمالي بمنطقتها الاقتصادية الخالصة
إطلاق صاروخ أسرع من الصوت في كوريا الشمالية، 6 يناير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت اليابان، الخميس، أن مقذوفًا كوريًا شماليًا يُرجّح أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بعد نحو 150 كيلومترًا إلى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي: «تحليلنا الراهن يؤشر إلى أن صاروخًا بالستيًا حلّق مدة 71 دقيقة وسقط قرابة الساعة 15:44 (06:44 ت غ) في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، على مسافة نحو 150 كلم شرق شبه جزيرة هوكايدو أوشيما»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ورجح الوزير الياباني أن يكون «صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات»؛ نظرًا إلى تحليقه على ارتفاع أكثر من ستة آلاف متر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت «مقذوفًا غير معروف»، هو الأخير ضمن سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها الدولة النووية منذ مطلع العام.

وقال هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن «كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا غير معروف نحو الشرق»، حسب وكالة «فرانس برس».

تجارب براجمات صواريخ
والأحد الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب براجمات صواريخ، وقبلها نفذت عشر تجارب أسلحة رئيسية، منها تجربتان وصفتهما كوريا الشمالية بإطلاق «أقمار استطلاع» واختبارات لنظام الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وتمتلك بيونغ يانغ منذ زمن القدرة على تدمير سول الواقعة على بعد نُحو 60 كيلومترًا من الحدود، بنيران المدفعية، وتنشر الولايات المتحدة 28500 جندي يتمركزون في كوريا الجنوبية لحماية البلاد من جارتها، وتأتي عمليات الإطلاق، بعد أيام من قيام بيونغ يانغ بتجربة فاشلة يقول محللون إنها قد تكون لصاروخ بالستي جديد عابر للقارات.

وتشتبه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في أن تستعد بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ «هواسونغ 17»، الذي أطلق عليه محللون عسكريون اسم «الصاروخ الوحش»، وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ110 لميلاد مؤسس النظام، كيم إيل سونغ في 15 أبريل. ويتوقع عديد الخبراء إطلاق صاروخ بهذه المناسبة.

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