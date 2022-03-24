ستولتنبرغ: بوتين اقترف خطأ كبيرا بغزوه أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقتراف «خطأ كبير» في غزوه أوكرانيا و«بالتقليل من شأن» المقاومة الأوكرانية، قبيل افتتاح قمة استثنائية للحلف في بروكسل للبحث في تعزيز دفاعات الحلف شرقًا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ستولتنبرغ قوله: «سيُخاطب الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي قادة الحلف الذين سيبحثون في الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس».

وأشار إلى أن «ناتو» سيُناقش أيضًا «تجديد دفاعاته على المدى الطويل في جانبه الشرقي»، بدءًا بالموافقة على عمليات جديدة لنشر جنود في رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا.