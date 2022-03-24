Atwasat

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 01:08 صباحا
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال جونسون عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقررتين في بروكسل الخميس إن «المملكة المتحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا»، مشيراً إلى أن لندن ستقدم بالإضافة إلى الصواريخ مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (30 مليون يورو).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة دارنس 0-0 الهلال.. التعاون 1-1 الصداقة

انتهت عبر «WTV».. مباراة دارنس 0-0 الهلال.. التعاون 1-1 الصداقة
24 لاعبا في قائمة «فرسان المتوسط» وثنائي محترف غائب عن دورة موريتانيا الدولية

24 لاعبا في قائمة «فرسان المتوسط» وثنائي محترف غائب عن دورة موريتانيا الدولية
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
المنفي: «الرئاسي» ليس طرفا في الصراع.. نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني

المنفي: «الرئاسي» ليس طرفا في الصراع.. نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني
ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها

ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما

رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل

خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل
روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»
طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها

طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها
إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين

إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين
نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول

نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»

«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»
سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس

سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن: احتمال شن روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا «تهديد حقيقي»
بايدن: احتمال شن روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا «تهديد حقيقي»
ستولتنبرغ: الناتو سينشر أربع مجموعات قتالية تكتيكية جديدة في شرق أوروبا
ستولتنبرغ: الناتو سينشر أربع مجموعات قتالية تكتيكية جديدة في شرق ...
هل أصبح الاجتياح الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف بعد شهر من بدايته؟
هل أصبح الاجتياح الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف بعد شهر من بدايته؟
موسكو تطرد دبلوماسيين أميركيين ردا على قرار مماثل بحق نظرائهم الروس في الأمم المتحدة
موسكو تطرد دبلوماسيين أميركيين ردا على قرار مماثل بحق نظرائهم ...
جيك ساليفان: واشنطن ستفرض عقوبات على متمولين ومسؤولين سياسيين روس الخميس
جيك ساليفان: واشنطن ستفرض عقوبات على متمولين ومسؤولين سياسيين روس...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب روسيا
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب ......
موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران النووي
موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
المزيد
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي...
بايدن يصل إلى بروكسل للمشاركة في ثلاث قمم دولية محورها أوكرانيا
بايدن يصل إلى بروكسل للمشاركة في ثلاث قمم دولية محورها ......
مقتل صحفية روسية بقصف في كييف
مقتل صحفية روسية بقصف في كييف...
جيك ساليفان: واشنطن ستفرض عقوبات على متمولين ومسؤولين سياسيين روس الخميس
جيك ساليفان: واشنطن ستفرض عقوبات على متمولين ومسؤولين ......
موسكو تطرد دبلوماسيين أميركيين ردا على قرار مماثل بحق نظرائهم الروس في الأمم المتحدة
موسكو تطرد دبلوماسيين أميركيين ردا على قرار مماثل بحق ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط