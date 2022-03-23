ستولتنبرغ: الناتو سينشر أربع مجموعات قتالية تكتيكية جديدة في شرق أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء، أن الناتو سينشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا لتعزيز دفاعاته ضد روسيا في خاصرته الشرقية.

وقال ستولتنبرغ «سيقرر قادة الناتو في قمتهم غدًا (الخميس) تعزيز الموقف الدفاعي بأربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع عدد مجموعات القتال المنتشرة إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود»، وفق «فرانس برس».

تصدٍ للتهديد النووي والكيميائي

وأكد ستولتنبرغ أن قادة دول الحلف يُتوقّع أن يتفقوا على توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي في مواجهة الغزو الروسي.

وقال ستولتنبرغ عشية انعقاد قمة طارئة للناتو في بروكسل «أتوقع غدًا أن يتفق الحلفاء على توفير مزيد من الدعم، بما فيه مساعدة أمنية سيبرانية، بالإضافة إلى معدّات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التهديد الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي».

تحذير أميركي

حذَّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، من احتمال شن روسيا هجومًا كيميائيًا على أوكرانيا هو «تهديد حقيقي»، قبل مغادرته إلى أوروبا حيث سيشارك في لقاءات على مستوى القادة حول أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض قبل سفره إلى بروكسل، عند سؤاله عن احتمال شن روسيا هجومًا كيميائيًا على أوكرانيا، «أعتقد أنه تهديد حقيقي»، وفق «فرانس برس».

محادثات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بلاده متجهًا إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث يجري والزعماء الأوروبيون محادثات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا من المقرر أن تسفر عن تشديد العقوبات المفروضة على موسكو.

زيارة بايدن لعاصمة الاتحاد الأوروبي تشكل في حد ذاتها رسالة تذكير للكرملين أن ثمة تطابقًا في المواقف بين موقف ضفتي الأطلسي تجاه الغزو الروسي الذي دخل يومه الـ28 وسط تصعيدٍ في عمليات القصف والتدمير واشتدادٍ للمعارك على الجبهات في الكثير من المناطق الأوكرانية.

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مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، قال بشأن القرارات المزمع اتخاذها خلال اجتماع بايدن مع القادة الأوروبيين: «لن أستبق إعلانًا سيتم طرحه بالاشتراك مع حلفائنا يوم (غدٍ) الخميس حين تتاح للرئيس (بايدن) الفرصة للتحدث معهم في ذلك الوقت، حزمة أخرى من العقوبات».

ومضى سوليفان إلى القول: إن «أحد العناصر الرئيسة لهذا الإعلان لن يركز فقط على إضافة عقوبات جديدة ولكن على ضمان وجود جهد مشترك لقمع التهرب، وخرق العقوبات، وأي محاولة من قبل أي دولة تساعد روسيا في تقويض العقوبات أو إضعافها أو الالتفاف عليها»، معتبرًا أن ذلك «أمر هام للمرحلة المقبلة».