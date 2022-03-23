بايدن: احتمال شن روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا «تهديد حقيقي»

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، من احتمال شن روسيا هجومًا كيميائيًا على أوكرانيا هو «تهديد حقيقي»، قبل مغادرته إلى أوروبا حيث سيشارك في لقاءات على مستوى القادة حول أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض قبل سفره إلى بروكسل، عند سؤاله عن احتمال شن روسيا هجومًا كيميائيًا على أوكرانيا، «أعتقد أنه تهديد حقيقي»، وفق «فرانس برس».

محادثات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بلاده متجهًا إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، حيث يجري والزعماء الأوروبيون محادثات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا من المقرر أن تسفر عن تشديد العقوبات المفروضة على موسكو.

زيارة بايدن لعاصمة الاتحاد الأوروبي تشكل في حد ذاتها رسالة تذكير للكرملين أن ثمة تطابقًا في المواقف بين موقف ضفتي الأطلسي تجاه الغزو الروسي الذي دخل يومه الـ28 وسط تصعيدٍ في عمليات القصف والتدمير واشتدادٍ للمعارك على الجبهات في الكثير من المناطق الأوكرانية.

- بايدن: بوتين «مجرم حرب»

- بايدن يتوجه إلى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكراني

مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، قال بشأن القرارات المزمع اتخاذها خلال اجتماع بايدن مع القادة الأوروبيين: «لن أستبق إعلانًا سيتم طرحه بالاشتراك مع حلفائنا يوم (غدٍ) الخميس حين تتاح للرئيس (بايدن) الفرصة للتحدث معهم في ذلك الوقت، حزمة أخرى من العقوبات».

ومضى سوليفان إلى القول: إن «أحد العناصر الرئيسة لهذا الإعلان لن يركز فقط على إضافة عقوبات جديدة ولكن على ضمان وجود جهد مشترك لقمع التهرب، وخرق العقوبات، وأي محاولة من قبل أي دولة تساعد روسيا في تقويض العقوبات أو إضعافها أو الالتفاف عليها»، معتبرًا أن ذلك «أمر هام للمرحلة المقبلة».

حركة دبلوماسية أميركية مكثّفة

ومن المقرر أن تشهد بروكسل يوم غدٍ الخميس حركة دبلوماسية أميركية مكثّفة، إذ سيشارك بايدن في قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي، وفي اجتماعٍ لمجموعة السبع، كما سينضم إلى اجتماع للمجلس الأوروبي.

الرئيس البولندي، أندريه دودا، استبق زيارة بايدن لبروكسل، بتصريح أكد فيه أن حلف الـ«ناتو» بات بحاجة إلى رؤية استراتيجية جديدة بعد الغزو الروسي «غير المسبوق» لأوكرانيا. وقال عن الغزو الروسي: إنه «جريمة لم يسبق لها مثيل، وهذا أمر لا يمكن للعالم الحر تقبّله أبدًا»، معربًا عن أمله في أن «تدافع قمة الناتو التي ستعقد (غدًا) في بروكسل وبشكل لا لبس فيه، عن حرية واستقلال وسيادة أوكرانيا».

والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدعو يوم غدٍ لمخاطبة قادة دول حلف الـ«ناتو»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لكي يضعهم في صورة الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني جراء الغزو الروسي للبلاد.