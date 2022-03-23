Atwasat

موسكو تتهم واشنطن بعرقلة المحادثات الروسية - الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 01:08 مساء
موسكو تتهم واشنطن بعرقلة المحادثات الروسية - الأوكرانية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اتهمت موسكو واشنطن، الأربعاء، بعرقلة المباحثات «الصعبة» بين روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة هدفها «الهيمنة» على النظام العالمي بأساليب منها فرض العقوبات.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها أمام طلاب، إن «المفاوضات صعبة، يقوم الطرف الأوكراني تكرارًا بتغيير موقفه. من الصعب ألا يتكون انطباع بأن زملاءنا الأميركيين يمسكونهم (الأوكرانيين) بيدهم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «يبدو أن (الولايات المتحدة) تريد أن تبقينا في حال من العمل العسكري لأطول فترة ممكنة»، وتابع: «الكثيرون يريدون أن تكون هذه المفاوضات عبارة عن طريق مسدود»، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء الأطراف بولندا، إحدى أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية التي انطلقت منذ 24 فبراير.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات بين بلاده وروسا «تصادمية»؛ لكنه أشار في الوقت عينه إلى أنها «تمضي قدمًا». وتمسك بالأمل في أن تحرز المحادثات المتواصلة منذ شهر تقدمًا رغم عدم تحقيقها نتائج تذكر.

وقال: «نواصل العمل على مختلف المستويات لتشجيع روسيا على التحرك نحو السلام»، ورأى أن المحادثات التي تعقد كل يوم تقريبًا، «صعبة للغاية وأحيانًا تصادمية»، إلا أنه لفت إلى أن وفد بلاده «يمضي قدمًا خطوة خطوة».

«مفاوضات مستمرة» بين موسكو وكييف
وانطلقت المفاوضات السياسية بين الجانبين في 28 فبراير الماضي أي بعد 4 أيام من العملية العسكرية التي وصفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها بـ«المحدودة»، إلا أنها سرعان ما توسعت ووصلت إلى محيط كييف.

إلا أن تلك المحادثات التي عقدت على مدى 4 جولات أولى على الحدود البيلاروسية، وثانية وثالثة بالقرب من حدود بولندا، ورابعة عبر الفيديو، لم تفضِ حتى الساعة إلى توافقات واضحة، من أجل وقف النار والتوصل إلى حل سياسي.

ففي حين تتمسك موسكو بحيادية الجارة الغربية، ونزع سلاحها، والاعتراف بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، فضلا عن التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ألمحت كييف إلى إمكانية القبول ببعض التسويات في ما يتعلق بـ«ناتو»، إلا أنها ربطتها بضرورة إخضاعها لاستفتاء أو تصويت شعبي، كما طالبت بانسحاب كل القوات الروسية من أراضيها، فضلًا عن ضرورة حصول لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»
طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها

طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها
إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين

إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين
نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول

نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»

«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»
سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس

سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
وليامز لممثلي مجلس الدولة: اللجنة المشتركة ستتطرق لأسئلة صعبة.. ونتوقع انضمام ممثلي «النواب» قريبا

وليامز لممثلي مجلس الدولة: اللجنة المشتركة ستتطرق لأسئلة صعبة.. ونتوقع انضمام ...
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة المقنعة»؟

%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا «متعثر»
المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا «متعثر»
بولندا: الاشتباه بقيام 45 دبلوماسيا روسيا بالتجسس
بولندا: الاشتباه بقيام 45 دبلوماسيا روسيا بالتجسس
بعد دعوات طردها.. بكين: موسكو عضو مهم في مجموعة العشرين
بعد دعوات طردها.. بكين: موسكو عضو مهم في مجموعة العشرين
العثور على أحد الصندوقين الأسودين من طائرة «شرق الصين» المنكوبة
العثور على أحد الصندوقين الأسودين من طائرة «شرق الصين» المنكوبة
ميدفيديف: واشنطن تحاول تدمير موسكو
ميدفيديف: واشنطن تحاول تدمير موسكو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
(فيديو) موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا
(فيديو) موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال ......
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب روسيا
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب ......
موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران النووي
موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران ......
المزيد
بولندا: طرد 45 دبلوماسيا روسيا لقيامهم بأنشطة تجسس
بولندا: طرد 45 دبلوماسيا روسيا لقيامهم بأنشطة تجسس...
موسكو تتهم واشنطن بعرقلة المحادثات الروسية - الأوكرانية
موسكو تتهم واشنطن بعرقلة المحادثات الروسية - الأوكرانية...
«فرانس برس»: إطلاق نار قرب مطار مقديشو
«فرانس برس»: إطلاق نار قرب مطار مقديشو...
ميدفيديف: واشنطن تحاول تدمير موسكو
ميدفيديف: واشنطن تحاول تدمير موسكو...
العثور على أحد الصندوقين الأسودين من طائرة «شرق الصين» المنكوبة
العثور على أحد الصندوقين الأسودين من طائرة «شرق الصين» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط