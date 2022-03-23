«فرانس برس»: إطلاق نار قرب مطار مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط

تجري عملية إطلاق نار قرب مطار مقديشو، الأربعاء، بعدما تصدت قوات الأمن لمسلحين اقتحموا مجمّعًا في محيط المطار، على ما أفاد شهود عيان، فيما أعلنت حركة الشباب المتطرفة أنها تشن هجومًا على مجمع يضم سفارات.

وقال محمد علي، وهو يعمل لدى جهاز أمن المطار، لوكالة «فرانس برس»: «هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حاليًا».

إلى ذلك، قال التلفزيون الرسمي الصومالي إن قوات الأمن في البلاد تتعامل مع «حادث إرهابي» على بوابات معسكر للجيش في العاصمة مقديشو.

التلفزيون: قوات الأمن تتعامل مع حادث إرهابي

وأضاف التلفزيون الوطني الصومالي عبر حسابه على «تويتر»: «قوات الأمن تتعامل مع حادث إرهابي على إحدى البوابات الرئيسية لمجمع هالان بمقديشو»، وفق وكالة «رويترز». وقال مسؤولون لوسائل إعلام رسمية إن الشرطة ستوضح تفاصيل خلال وقت قصير.

ويضم المجمّع مكاتب تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات إغاثة وبعثات أجنبية، إضافة إلى مقر البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي. وقال أحمد ضاهر، وهو موظّف في فندق يقع داخل المجمّع، إن «حركة النقل على طول الطريق باتجاه المطار متوقّفة».

وقال الموظف بوكالة للسفر، محمد أحمد، لـ«رويترز» إن إقلاع الرحلات الجوية من مطار مقديشو توقف بسبب «هجوم مسلح مستمر بالقرب من بوابته»، وأضاف: «ليس هناك إقلاع للرحلات الجوية لأنه محفوف بالمخاطر بسبب تبادل إطلاق النار. الهبوط وارد».