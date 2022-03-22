إردوغان يطلب من الاتحاد الأوروبي تحريك مفاوضات انضمام أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي استئناف «مفاوضات الانضمام» مع أنقرة عشية قمة أوروبية في بروكسل تخصص لغزو روسيا لأوكرانيا.

وصرح إردوغان، في ختام لقاء عقده في أنقرة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، «نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفتح بسرعة فصول مفاوضات الانضمام، ويبدأ مفاوضات الاتحاد الجمركي دون الانجرار وراء حسابات ضيقة»، بحسب «فرانس برس».

تعثر المفاوضات بشأن إمكانية انضمام تركيا

وتأتي تصريحات الرئيس التركي فيما تسمح الحرب في أوكرانيا لأنقرة بالعودة إلى الساحة الدولية بسبب جهود الوساطة التي تقوم بها. وتعثرت المفاوضات بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 2005، في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل على ملفات عدة.

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وفي نهاية العام 2020 رأت المفوضية الأوروبية أن فرص أنقرة في العضوية «متوقفة» بسبب القرارات التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، التي اتخذها قادتها. وقالت المفوضية في تقرير شديد اللهجة: «واصلت تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي مع تراجع خطير في مجالات دولة القانون والحقوق الأساسية».

الانقلاب الفاشل في يوليو 2016

كانت العلاقات بين بروكسل وأنقرة توترت للغاية بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحفيين بعد ذلك.

ويجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأربعاء، في قمة تستمر يومين تخصص لمعالجة عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر أيضًا عقد قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي في بروكسل الخميس.

واستقبل الرئيس التركي، في غضون تسعة أيام، أربعة قادة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتحاول تركيا، حليفة كييف العضو في الحلف الأطلسي، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا تسهيل الوساطة بين موسكو وكييف، لكنها رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.