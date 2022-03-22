مرصد المسح الجيولوجي الأميركي: زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة، سواحل تايوان في وقت مبكر الثلاثاء، وفق مرصد المسح الجيولوجي الأميركي.

وقال المرصد الأميركي إن الزلزال الذي تم خفض قوته بعد تقدير سابق بقوة 6.9 درجة، ضرب على بعد 70 كيلومترَا جنوب مدينة هوالين، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب «فرانس برس».

وضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شرق اليابان، ليل الأربعاء، محدثًا هزّة في طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية.

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وحُدِّد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم. وبعد وقت قصير من وقوعه عند الساعة 23.36، صدر تحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد لأجزاء من المناطق الساحلية الواقعة في شمال شرق اليابان.