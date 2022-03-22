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«فايزر» تخصص 4 ملايين جرعة من عقارها الجديد المضاد لـ«كوفيد-19» للدول الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 06:18 مساء
«فايزر» تخصص 4 ملايين جرعة من عقارها الجديد المضاد لـ«كوفيد-19» للدول الأفريقية
نموذج من حبوب فايزر المضادة لفيروس كورونا المستجد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مختبر «فايزر» الأميركي، الثلاثاء في بيان، أن الشركة ستبيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من علاجها ضد «كوفيد-19» لـ«يونيسف» التي ستخصصها للدول الأفريقية دون تحديد مبلغ الصفقة.

وستكون منظمة الأمم المتحدة للطفولة مسؤولة عن توزيع أقراص «Paxlovid» في 95 دولة، تمثل نحو 53% من سكان العالم. وأضاف البيان: «البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط-المنخفض، ستكون قادرة على الحصول على العلاج بسعر التكلفة، بينما ستدفع البلدان ذات الدخل المتوسط-المرتفع، وفقًا لسلسلة الأسعار التي تحددها شركة فايزر»، بحسب «فرانس برس».

 «Paxlovid» مخصص للسكان الأكثر عرضة للإصابة 
وستبدأ عمليات التسليم في أبريل. وعلاج «Paxlovid» مخصص في المقام الأول للسكان الأكثر عرضة للإصابة (المسنون والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة أو المصابون بأمراض نادرة...). إنه يخفف من خطر دخول المستشفى أو الوفاة من «كوفيد» بنحو 85%، وفقًا للتجارب السريرية.

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والأسبوع الماضي أبرمت شركة «فايزر» اتفاقات ترخيص برعاية الأمم المتحدة تسمح لـ35 مختبرًا بتصنيع نسخة نوعية بديلة وأقل تكلفة من هذه الحبوب. وحصل على التراخيص 19 مختبرًا هنديًا، وخمسة مختبرات صينية، والأخرى موزعة على بنغلاديش والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والأردن وإسرائيل والمكسيك وباكستان وصربيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

 3 مليارات جرعة من اللقاح 
أنتجت شركة «فايزر» أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاح الذي طورته بالشراكة مع شركة «بايونتيك» الألمانية تحت اسم «Comirnaty» وبلغ إجمالي مبيعاتها 36.8 مليار دولار في العام 2021.

وارتفع حجم مبيعاتها وصافي أرباحها في العام 2021، وتخطط المجموعة لبيع مزيد اللقاحات بـ32 مليار دولار لهذا العام وعلاجها ضد كوفيد بـ22 مليار دولار.

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