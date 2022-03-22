نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد المعارض الروسي أليكسي نافالني، الثلاثاء، بمواصلة معركته ضد الكرملين، وقال إن الرئيس فلاديمير بوتين «يخشى الحقيقة»، وذلك في سلسلة تغريدات نشرت بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات.

وكتب نافالني: «بوتين يخشى الحقيقة، كنت دائمًا أقول ذلك. تبقى محاربة الرقابة وكشف الحقيقة لشعب روسيا أولويتنا».

وحُكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني، الثلاثاء، بالسجن 9 سنوات بتهم «احتيال» و«إهانة قاضية»، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس» حضروا الجلسة.

وأعلنت القاضية، مارغاريتا كوتوفا، أنه يضاف إلى هذه العقوبة إفراج مشروط لعام ونصف العام، وغرامة قدرها 1.2 مليون روبل، أي نحو 10 آلف يورو، وفق سعر الصرف الحالي. ونافالني المعارض الأبرز للكرملين مسجون منذ أكثر من عام.