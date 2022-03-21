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زيلينسكي: أي «تسوية» مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 10:11 مساء
زيلينسكي: أي «تسوية» مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة إن أي «تسوية» في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وأكد لموقع «سوسبيلنه» الإلكتروني الإخباري «فسرت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية (..) سنعرضها على استفتاء»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم  أن بلاده «لا تقبل بأي إنذار روسي». وقال لموقع «سوسبيلنه» الإلكتروني الإخباري الذي نشر شريط المقابلة، إن «أوكرانيا لا تقبل بأي انذار روسي. يجب أن يُدمّرونا أولًا، عندئذ ستنفذ إنذاراتهم»..

مفاوضات لإنهاء الحرب 
وتحدث الرئيس الأوكراني أمس الأحد، عن الحاجة الماسة للمفاوضات لإنهاء الحرب، لذلك فهو مستعد للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن فشل محاولات التفاوض يعني نشوب «حرب عالمية ثالثة».

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع شبكة «CNN» الأميركية، الأحد: «أنا مستعد للتفاوض مع بوتين، وكنت جاهزًا لذلك خلال العامين الماضيين، وأعتقد أنه بدون مفاوضات، لا يمكننا إنهاء هذه الحرب».

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وشدد على ضرورة اغتنام أي فرصة، حتى إذا « كانت بنسبة 1% لوقف هذه الحرب»، متابعا: «أستطيع أن أقول لكم عن نتيجة هذه المفاوضات - على أي حال، نحن نخسر أشخاصًا أبرياء يوميًا». وتابع أن «القوات الروسية جاءت لإبادتنا وقتلنا، وجيشنا قادر على توجيه ضربة قوية، نحن قادرون على الرد للحفاظ على كرامة شعبنا لكن، لسوء الحظ، لن يحافظ ذلك على الأرواح».

ومن أجل ذلك يشدد زيلينسكي على ضرورة «استخدام أي صيغة، أي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث مع بوتين، ولكن إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة».

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