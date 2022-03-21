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حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 06:59 مساء
حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»
شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (أ ف ب)
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أفادت وكالات الأنباء الروسية بأن محكمة في موسكو حظرت، الإثنين، موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام» للتواصل الاجتماعي في روسيا، معتبرة أنهما يقومان بأنشطة «متطرفة»، في فصل جديد من مراقبة الإنترنت على خلفية غزو أوكرانيا.

وقالت المحكمة في رسالة على تطبيق «تلغرام»: «قبلت المحكمة الدعوى التي رفعها النائب الأول للمدعي العام ضد شركة Meta Platforms Inc القابضة بشأن حظر أنشطتها على الأراضي الروسية»، وفق «فرانس برس».

«ممارسة أنشطة متطرفة»
وأضافت المحكمة أن موقعي التواصل الاجتماعي التابعين لشركة «ميتا» «محظوران بسبب ممارسة أنشطة متطرفة». و«ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، ولا يتأثر تطبيق المراسلة «واتساب» المملوك أيضًا من الشركة بهذا الإجراء لأن المحكمة ارتأت أنه لا يستخدم كوسيلة «لنشر معلومات للجمهور».

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وطالبت أجهزة الأمن الروسية FSB، في وقت سابق الإثنين، بفرض حظر «فوري» على «فيسبوك» و«إنستغرام» بتهمة القيام بأنشطة «موجهة ضد روسيا وقواتها المسلحة». وفي 11 مارس طلب مكتب المدعي العام الروسي تصنيف «ميتا» على أنها منظمة «متطرفة» وهو إجراء يمهد الطريق لحظر جميع أنشطتها في روسيا.

تخفيف القواعد بشأن الرسائل العنيفة ضد الجيش والقادة الروس 
وجاء هذا الطلب في أعقاب قرار الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» بتخفيف قواعدها بشأن الرسائل العنيفة ضد الجيش والقادة الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا. وتم حظر «إنستغرام» و«فيسبوك» و«تويتر» في روسيا، حيث يتعذر الوصول إليها ما لم تستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN).

ومنذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير، شددت الحكومة الروسية إلى حد كبير رقابتها للمعلومات المنشورة على الإنترنت، وهي واحدة من المساحات الأخيرة لحرية التعبير في البلاد.

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