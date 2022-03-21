السعودية تحذر من «تهديد» هجمات الحوثيين لإمدادات النفط العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم، الإثنين، من أن هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآتها النفطية تشكِّل «تهديدًا» لإمدادات النفط في الأسواق العالمية، ويأتي تحذير المملكة الخليجية غداة إعلانها تسبب هجوم شنه الحوثيون على جنوب السعودية بخفض إنتاج مصفاة نفط تابعة لشركة «أرامكو» بعد هجمات متعددة استهدفت منشآتها النفطية، ليل السبت الأحد، في وقت تشهد أسواق الخام توترات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران»، معتبرًا أن هذه «الهجمات التخريبية تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية»، فيما تجاوز سعر الذهب الأسود حاجز المئة دولار للبرميل أكثر من مرة أخيرًا، وحض المصدر السعودي المجتمع الدولي على «الوقوف بحزم» ضد هجمات المتمردين التي قد تؤدي إلى «التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها».

هجمات الحوثيين استهدفت منشآت نفطية

وشن المتمردون الحوثيون هجمات متعددة بطائرات مسيَّرة استهدفت محطة توزيع منتجات بترولية في جنوب المملكة مساء السبت، ومعملًا للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في ينبع في غرب المملكة فجر الأحد، ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو في جدة في غرب السعودية مساء الأحد، وأدى الهجوم على مرافق شركة «ينبع ساينوبك للتكرير» في غرب المملكة إلى «انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل موقت»، على ما أعلنت وزارة الطاقة السعودية الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري «التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون» من دون أن تحدد كمية الانتاج التي تسبب الهجوم في توقفها، علمًا أن طاقة المصفاة التكريرية تبلغ 400 ألف برميل يوميا، ويشن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على المنشآت النفطية ومرافق البنى التحتية في السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًّا في اليمن دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًّا التي تخوض نزاعًا داميًا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، وأدت الحرب إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

والسعودية أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وتقود مع روسيا تحالف «اوبك بلاس» الذي يضم مجموعة البلدان المصدرة ودولًا من خارجها ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق. وقد رفضت ضغوطات أميركية لزيادة الانتاج بهدف خفض الأسعار، والقرار السعودي نابع من رغبة المملكة في المحافظة على التحالف النفطي مع روسيا، لكنه يعود أيضًا إلى خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصًا مع رفض واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.