موسكو: بايدن دفع العلاقات الروسية-الأميركية إلى «حافة القطيعة»

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت روسيا، الإثنين، السفير الأميركي لدى موسكو للاحتجاج على تصريحات الرئيس جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب» بسبب هجومه على أوكرانيا، مشيرة إلى أنها دفعت العلاقات الروسية-الأميركية إلى «حافة القطيعة».

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأميركي، أن «هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أميركي، التي لا تليق برجل دولة من الصف الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأميركية على حافة القطيعة»، وفق «فرانس برس».

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء الماضي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب» على خلفية غزو أوكرانيا. وقال بايدن للصحفيين: «أعتقد أنه مجرم حرب»، وأعلن بايدن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار تشمل طائرات مسيرة وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا ، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة «غير المسبوق» لحليفتها في حربها مع روسيا.

تحويلات مباشرة للمعدات العسكرية

ويشمل التمويل الذي تم إقراره في وقت تضيِّق القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، مبلغًا قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافة إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.

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وقال بايدن: «هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل ضد هذا الغزو». كما أعلن مساعدة أميركية لأوكرانيا للحصول على «أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد».