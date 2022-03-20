«فرانس برس»: غوتيريس عاجز أمام حرب روسيا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

في مارس 2020، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ناشطًا وحاضرًا بقوة في بداية جائحة كوفيد-19، وبعد عامين يبدو أنه خارج اللعبة وعاجز أمام الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبحسب «فرانس برس» التى ساقت التقرير، فإن مسؤولًا كبيرًا في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه أكد أن غوتيريس «منزعج جدًا»، ولكنه لزم الصمت مع الانتشار العسكري الروسي الكثيف عند أبواب أوكرانيا، وكان لا يزال «مقتنعًا» قبل وقت قصير من الغزو بأن الأسوأ لن يحدث.

«سيد بوتين لا تغزو» أوكرانيا

في 23 فبراير، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن في نيويورك توسل الأمين العام للأمم المتحدة قائلا «سيد بوتين لا تغزو» أوكرانيا. في نهاية هذه الجلسة السريالية التي دخلت خلالها الدبابات الروسية إلى أوكرانيا توسل مجددًا بالقول «سيد بوتين اسحب قواتك!».

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وأضاف المسؤول نفسه أن غوتيريس الذي يحتفل في 30 أبريل بعيد ميلاده الـ73 والذي كان أصلًا «متشائمًا جدًا» في نهاية 2021 بشأن مستقبل العالم، أصبح اليوم أكثر تشاؤمًا مع «حرب عبثية» في قلب القارة الأوروبية التي يتحدر منها. ويقول سفير طلب عدم الكشف عن هويته إن «غوتيريس شديد التأثر بما يحصل. إنه كابوس بالنسبة له».

وبحسب عدد من الدبلوماسيين؛ فإن المسؤول الذي سمح «للأمم المتحدة بالاستمرار خلال السنوات الأربع من حكم ترامب» وكذلك خلال الجائحة، سارع إلى إدانة انتهاك روسيا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر «استخدام القوة (...) ضد وحدة أراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة» (المادة 2).

تعثر وسقوط غوتيريس

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «دول البلطيق وأوكرانيا ترى أن عليه التحدث بلهجة أكثر حزمًا ووضوحًا». بفضل حجته القانونية خلال «تصويت تاريخي» في الثاني من مارس، دانت 141 دولة من أصل 193 دولة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولدى خروجه من قاعة المجلس تعثر غوتيريس وسقط دون أن يتأذى، وكأن ما حدث دليل على صعوبات لا يمكن تخطيها.

والعقبة الرئيسية هي الرفض القاطع لبوتين لأي اتصال مع الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا. كان بوتين على بعد أمتار من غوتيريس في بكين خلال حفل افتتاح الأولمبياد لكن المسؤولين لم يتحادثا لسبب غير معروف. وقال السفير نفسه إن «بوتين غير مسرور» لرد فعله بشأن غزو أوكرانيا.

«ليس إيمائيًا»

بعد انقطاع الاتصالات مع موسكو، يلزم غوتيريس الصمت مجددًا حتى وإن كلفه الأمر التعرض للانتقاد. وصرح أحد المقربين من غوتيريس «فلنأمل بقوة» أن يساهم حدث خارجي في وقف الحرب ...

وقال برتران بادي أستاذ العلاقات الدولية في باريس ساخرًا «ماذا لو استيقظ أمين عام الأمم المتحدة قبل انتهاء الفيلم؟». وأضاف المؤرخ ستيفن شليزنغر في نيويورك في مقال نشر في موقع Passblue المتخصص في شؤون الأمم المتحدة «أين غوتيريس؟». وقال بأسف «حتى الآن لم يحرز أي تقدم لوقف الحرب».

هل ينوي التوجه إلى أوكرانيا؟

هل ينوي التوجه إلى أوكرانيا في حين تحادث مرة واحدة فقط منذ الغزو في 24 فبراير مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي؟.

ورد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قائلًا «إن نظام الأمم المتحدة بمجمله والأمانة العامة والأشخاص التابعين لها هم في الخط الأول». وأوضح أن غوتيريس «ركز على الدبلوماسية» و«المساعدة الإنسانية» و«عواقب هذه الأزمة» على العالم.

وقال المسؤول الكبير إن غوتيريس «ليس شخصًا إيمائيًا»، مشددًا على صعوبة تفاعل أمين عام الأمم المتحدة في نزاع بين القوتين العسكريتين الرئيسيتين، روسيا والولايات المتحدة.