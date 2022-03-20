الكونغو: مسلحون يقتلون بمناجل 14 نازحا بينهم 7 أطفال في هجوم على مخيم للاجئين في إيتوري

القاهرة - بوابة الوسط

قتل مسلحون بمناجل 14 نازحًا، بينهم سبعة أطفال، السبت، في هجوم على مخيم للاجئين في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفاد الصليب الأحمر المحلي الأحد.

وقام الرجال بعملية قتل سبعة بالغين وسبعة أطفال، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، بحسب الصليب الأحمر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».