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وكالات الإغاثة تواجه مشقة الوصول إلى مدن أوكرانية «محاصرة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 07:33 مساء
وكالات الإغاثة تواجه مشقة الوصول إلى مدن أوكرانية «محاصرة»
صورة من خدمة ماكسار للأقمار الاصطناعية تظهر دمارا في ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا. (أ ف ب)
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تبذل وكالات الإغاثة جهودًا شاقة للوصول إلى أشخاص عالقين في مدن أوكرانية تطوقها القوات الروسية، حسبما أعلن برنامج الأغذية العالمي، السبت، من بينهم مئات الآلاف من الأطفال والنساء.

وقال منسق الطوارئ في البرنامج، جايكوب كيرن، إن «التحدي يكمن في الوصول إلى مدن مطوقة، أو تكاد تُطوق»، واصفًا الوضع بـ«الكارثي»، وفق «فرانس برس».

تكتيك «غير مقبول في القرن الحادي والعشرين
وقال إن عدم وجود ممرات إنسانية يجعل من شبه المستحيل إيصال مواد غذائية عاجلة لمدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، ومدينتي خاركيف وسومي بشمال الشرق. وهذا تكتيك «غير مقبول في القرن الحادي والعشرين» وفق كيرن.

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واضطر البرنامج الأممي، ومقره روما، إلى بدء مهمة تعبئة مستودعات أوكرانيا «من الصفر»، في وقت بات استبدال سلاسل إمدادات المواد الغذائية المعطلة في خضم معارك شرسة، «مهمة ضخمة» بحسب ما قال كيرن.

 3.1 مليون شخص في أوكرانيا
وتأمل الوكالة الوصول إلى 3.1 مليون شخص في أوكرانيا، لكن الجهود لنقل مواد مثل المعكرونة والأرز واللحوم المعلبة تعرقلها صعوبات إيجاد سائقي شاحنات راغبين في القيام بالمهمة.

وأوضح كيرن أنه «كلما اقتربت المسافة من تلك المدن يزداد قلقهم إزاء سلامتهم». وأضاف: «هذا يعني عدم تمكننا من الوصول لهؤلاء الأشخاص في ماريوبول وسومي وخاركيف، في المدن شبه المطوقة أو المطوقة بالكامل مثل ماريوبول».

غير منسيين 
وفر أكثر من 3.5 مليون شخص من أوكرانيا، لكن العديد لا يزالون محاصرين، من بينهم «مئات آلاف النساء والأطفال. لا يمكنهم الخروج ولا يمكننا الوصول إليهم».

ورأى كيرن، الذي عمل مع البرنامج لثلاث سنوات في سورية خلال النزاع، أن تكتيكات الحصار المستخدمة في أوكرانيا مشابهة لتلك التي كانت مطبقة في سورية، لكن عواقبها أكبر نظرًا لأن المدن المحاصرة أكبر.

وقال: «قبل يومين تمكنت قافلة تضم بضع حافلات من الوصول إلى سومي محملة بما يكفي من المواد الغذائية لنحو 3 آلاف شخص لبضعة أيام، لكنها صغيرة الحجم وهذه مدن كبيرة تحتاج لممرات وصول منتظمة، وأن يكون حجم (المساعدات) أكبر بكثير».

مساعدة صغيرة في أوكرانيا كما في سورية
وأوضح: «هنا توجد حاجة لقافلة يوميًّا تقريبًا لتزويد نصف مليون أو مليون شخص بمواد غذائية أساسية. وهذا يتطلب في الأساس ممرًا إنسانيًّا دائمًا إلى تلك المدن».

ومع ذلك فإن مجرد مساعدة صغيرة في أوكرانيا كما في سورية، يمكن أن ترفع معنويات الأشخاص المتروكين لمصيرهم في ظروف مروعة لأن «إدراك الناس العالقين أنهم غير منسيين، يعني لهم الكثير».

وتاريخيًّا تعتبر أوكرانيا «سلة خبز» العالم، وقد اشترى برنامج الأغذية العالمي منها نصف إمداداته من القمح قبل اندلاع الحرب. وحاليًا مع إغلاق الموانئ الأوكرانية وتعليق عقود الحبوب الروسية بسبب العقوبات، فإن 13.5 مليون طن من القمح و16 مليونًا من الذرة مجمدة حاليًا في روسيا وأوكرانيا.

وتسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة، الذي تفاقم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، إلى زيادة تكلفة عمليات البرنامج العالمية بمقدار 70 مليون دولار (63.3 مليون يورو) في الشهر، ويسعى البرنامج للحصول على تبرعات عاجلة.

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