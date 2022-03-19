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كييف تدعو الصين إلى «إدانة الهمجية الروسية» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 05:55 مساء
كييف تدعو الصين إلى «إدانة الهمجية الروسية» في أوكرانيا
علما أوكرانيا والصين. (الإنترنت)
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دعت الرئاسة الأوكرانية الصين، السبت، إلى الانضمام إلى الدول الغربية في «إدانة الهمجية الروسية» في أوكرانيا، غداة تحذير الولايات المتحدة لبكين من العواقب التي قد تحصل في حال دعمت الصين موسكو في غزوها.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، على «تويتر»، «يمكن أن تكون الصين عنصرًا مهمًّا في نظام الأمن العالمي إذا اتخذت القرار الصائب، أي دعم حلف الدول المتحضرة وإدانة الهمجية الروسية»، وفق «فرانس برس».

تحذير أميركي للصين
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، نظيره الصيني شي جينبينغ، من «عواقب» ستواجهها الصين، حال ساعدت جارتها روسيا في حربها على أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض.

-  بدء مكالمة هاتفية بين بايدن وشي جينبينغ حول الغزو الروسي لأوكرانيا
-  الرئيس الصيني: الولايات المتحدة والصين يتحملان مسؤولية إرساء السلام في العالم

وقال البيت الأبيض في بيان، بعد اتصال دام نحو ساعتين بين المسؤولين، «عرض (بايدن) التداعيات والعواقب التي ستواجهها الصين في حال قدمت دعمًا ماديًا لروسيا، وهي تقوم بهجمات عنيفة على المدن الأوكرانية والمدنيين».

 العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم 
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، أنه على الصين والولايات المتحدة أن «تتحملا المسؤوليات الدولية المتوجبة علينا»، مشيرا إلى أن «نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد»، وذلك خلال مكالمة مع نظيره الأميركي جو بايدن.

ونقل التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» عن شي قوله إن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم يجب أن «تمضي في المسار الصحيح» في إطار الجهود نحو إرساء «السلام والطمأنينة في العالم». والمكالمة هي الأولى بين الزعيمين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد شي جينبينغ لبايدن أن «العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية»، معتبرا أن «السلام والأمن هما الكنزين الأثمن لدى الأسرة الدولية».

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