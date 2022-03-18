خلال حفل روسي بذكرى ضم القرم.. إلقاء أعلام أوكرانيا وقطع مفاجئ لكلمة بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت السلطات في موسطو حفلا اليوم الجمعة، بملعب لوجنيكي، في الذكرى الثامنة لـ«ضم» شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي، بعدما أعلنت جمهورية منفصلة عن أوكرانيا، وهو ما لم تعترف به معظم الدول حول العالم.

والملعب، الذي استضاف مباريات ضمن كأس العالم 2018، شهد حضور الآلاف لتلك الاحتفالية، التي أذيعت خلالها العديد من الأغاني الوطنية، وسط هتاف مضاد لأوكرانيا، التي ألقيت أعلامها من الجمهور في ساحة الملعب، حسب ما تداوله نشطاء على موقع «تويتر».

وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الملعب وهو يلقي كلمة للحضور، لكن إرسال التلفزيون الحكومي انقطع بشكل مفاجئ خلال بثها.

وسارع «الكرملين» إلى إصدار بيانا أكد فيه إن الانقطاع «ناجم عن عطل فني في الخادم»، ووعد بأنه «سيعاد إذاعة خطاب الرئيس كاملا»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. ولم ترد بعد ذلك أنباء حول إذاعة الكلمة من عدمه.

وتأتي تلك الفعاليات في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الروسي عملياته في أوكرانيا، حيث أطبق حصاره على مدينتي ماريوبول وخاركيف الاستراتيجيتين، بينما يسعى إلى تطويق العاصمة الأوكرانية من الجانب الغربي، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني تنفيذ هجمات مضادة في جبهات شرق البلاد.