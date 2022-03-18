ماكرون يعرب لبوتين عن «قلقه الشديد» على مصير مدينة ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة عن «قلقه الشديد» حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف، خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، داعيًا إلى «رفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية»، بحسب الإليزيه.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسيْن الروسي والفرنسي استمرّ ساعة وعشر دقائق، «طالب (ماكرون) من جديد إلى تنفيذ وقف إطلاق نار على الفور» في أوكرانيا، حسبما ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الرئاسة الفرنسية.

ويواصل الجيش الروسي تضييق الخناق المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، فيما أحرزت قوات تابعة له تقدما في بعض أحيائها، بينما تستمر مقاومة كتائب للجيش الأوكراني.

فيما دعت كييف إلى الضغط على موسكو من أجل أن تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية إلى المدينة.