Atwasat

بايدن سيهدد الصين بعقوبات مكلفة حال أرسلت مساعدة عسكرية لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 09:25 مساء
بايدن سيهدد الصين بعقوبات مكلفة حال أرسلت مساعدة عسكرية لروسيا
alwasat radio

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن سيهدد غد الجمعة نظيره الصيني شي جينبينغ بتدابير مضادة في حال قدّمت الصين دعمًا، للهجوم الروسي على أوكرانيا، خصوصًا من خلال إرسال مساعدة عسكرية.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكّرون في مساعدة روسيا مباشرةً بمعدّات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا، وسيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غدًا، وسيقول له بشكل واضح أن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه».

كما شكك بلينكن في جدوى المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا لوقف الحرب، معتبرا أن موسكو لم تظهر حتى الآن جهدًا كبيرًا على الصعيد الدبلوماسي.

وأضاف: «من جهة نحيي أوكرانيا التي تبقى على طاولة المفاوضات مع أنها تقع تحت القنابل، بينما لم ألحظ جهدا دبلوماسيا كبيرا من جانب روسيا لوضع حد للحرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الأمن يصادق على إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
مجلس الأمن يصادق على إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال ...
تركيا: طلب أوكراني لنكون طرفا ضامنا لاتفاق محتمل مع روسيا
تركيا: طلب أوكراني لنكون طرفا ضامنا لاتفاق محتمل مع روسيا
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
بايدن سيهدد الصين بعقوبات مكلفة حال أرسلت مساعدة عسكرية لروسيا
بايدن سيهدد الصين بعقوبات مكلفة حال أرسلت مساعدة عسكرية ......
وزير الخارجية الأميركي: روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي: روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا...
بولندا تستقبل أوكرانيين فارين من الحرب في بلدهم (صور)
بولندا تستقبل أوكرانيين فارين من الحرب في بلدهم (صور)...
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية
إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية...
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط