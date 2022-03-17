بايدن سيهدد الصين بعقوبات مكلفة حال أرسلت مساعدة عسكرية لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن سيهدد غد الجمعة نظيره الصيني شي جينبينغ بتدابير مضادة في حال قدّمت الصين دعمًا، للهجوم الروسي على أوكرانيا، خصوصًا من خلال إرسال مساعدة عسكرية.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكّرون في مساعدة روسيا مباشرةً بمعدّات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا، وسيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غدًا، وسيقول له بشكل واضح أن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه».

كما شكك بلينكن في جدوى المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا لوقف الحرب، معتبرا أن موسكو لم تظهر حتى الآن جهدًا كبيرًا على الصعيد الدبلوماسي.

وأضاف: «من جهة نحيي أوكرانيا التي تبقى على طاولة المفاوضات مع أنها تقع تحت القنابل، بينما لم ألحظ جهدا دبلوماسيا كبيرا من جانب روسيا لوضع حد للحرب».