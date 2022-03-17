زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم الخميس، أن ألف متطوع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم.

وقال قديروف على حسابه في «تلغرام» إن أحد أقاربه ويدعى آبتي علاء الدينونف «يقود ألف متطوع من جمهورية الشيشان توجهوا للمشاركة في العملية الخاصة لنزع النازية والصفة العسكرية عن أوكرانيا».

مرتزقة روس في أوكرانيا؟

قبل ذلك، قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش إن محاولات روسيا إعادة نشر مرتزقة من ليبيا وسورية وأجزاء من جنودها في الشرق الأقصى في أوكرانيا لم تنجح حتى الآن، وذلك وسط تبادل اتهامات بين كل من موسكو وكييف حول الاستعانة بمرتزقة أجانب للقتال.

كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن موسكو أعدت قوائم بأكثر من 40 ألف مقاتل ينضوون ضمن قوات النظام السوري ومجموعات موالية لها ليكونوا على أهبة الاستعداد للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

هل يقاتل المرتزقة مع الجانبين؟

وأعلن الكرملين بدوره أنه سيسمح للسوريين ومواطنين من دول أخرى في الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب الجيش الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير الماضي غزو أوكرانيا.

في المقابل، أكد الجيش الروسي أنه قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات، الأحد الماضي طاوت «مدينة ستاريتشي وقاعدة يافوريف العسكرية» في غربي أوكرانيا، قرب الحدود البولندية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشنكوف«نتيجة هذه الضربة، تم القضاء على ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب (إضافة الى تدمير) كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية».