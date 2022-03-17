بايدن سيبحث هاتفيا مع نظيره الصيني الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، خلال مكالمة هاتفية عديد المسائل، خصوصًا «الغزو الروسي لأوكرانيا»، كما أعلن البيت الأبيض، الخميس.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن هذه المحادثة تأتي بهدف «إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية»، مشيرة إلى أن الرئيسين سيناقشان أيضًا «المنافسة» بين واشنطن وبكين.

وقبل يومين، حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية التي تُفرَض على روسيا، في وقت يزداد الضغط على بكين لتكف عن دعمها لموسكو.

الصين «ليست طرفًا» في الأزمة

وقال وانغ يي خلال اتصال مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس «إن الصين ليست طرفًا في الأزمة، ولا تزال ترغب بألا تتأثر بالعقوبات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأجرى مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك ساليفان، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيشي، في روما، الإثنين، «نقاشًا جوهريًّا حول حرب روسيا على أوكرانيا»، وفق ما أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب.

وعقب المحادثات، قالت مسؤولة أميركية كبيرة إن «انحياز» الصين إلى روسيا «مقلق للغاية»، وصرحت المسؤولة للصحفيين، طالبة عدم ذكر اسمها، «لدينا قلق عميق بشأن انحياز الصين إلى روسيا»، وفق «فرانس برس».